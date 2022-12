I nordafricani battono 2-1 il Canada e chiudono primi il girone F

Il Marocco ha sconfitto il Canada per 2-1 e ha vinto il Gruppo F ai Mondiali del Qatar, chiudendo a quota 7 davanti alla Croazia, seconda a quota 5. Marocco e Croazia incroceranno le prime due del Gruppo E. Per i marocchini in rete al 4′ Ziyech e al 23′ En Nesyri, il Canada ha accorciato le distanze al 40′ con un’autorete di Aguerd.

