I tedeschi vincono 4-2 contro la Costa Rica, il risultato però condanna entrambe le squadre

Si chiude per la seconda volta consecutiva ai gironi il Mondiale della Germania, che batte 4-2 il Costa Rica in una partita per cuori forti ma, complice la contemporanea vittoria del Giappone sulla Spagna, è terza nel Gruppo E, davanti solo al Costa Rica, e quindi fuori. In gol per i tedeschi Gnabry (10′), Fullkrug (90′) e doppietta di Havertz (73′ e 85′). Per i centramericani gol di Tajeda (58′) e Vargas (70′).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata