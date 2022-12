I nipponici vincono 2-1 e passano come primi del Gruppo E, le furie rosse seconde

Storica vittoria del Giappone, 2-1 sulla Spagna, che regala ai nipponici il passaggio del turno come primi del Gruppo E: agli ottavi troveranno la Croazia. Passa anche la Spagna, come seconda, e affronterà il Marocco. Spagnoli in vantaggio con Morata al 11′, poi nella ripresa in tre minuti il Giappone la ribalta con Doan (48′) e Tanaka (51′). Questo risultato elimina la Germania.

