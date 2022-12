Flop dei Diavoli Rossi. Modric e compagni passano da secondi

Prima clamorosa eliminazione ai Mondiali in Qatar: il Belgio non è riuscito a battere la Croazia chiudendo sullo 0-0 il match decisivo. I croati, finalisti quattro anni fa in Russia, vanno agli ottavi mentre i belgi tornano a casa.

