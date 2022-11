Verdeoro agli ottavi di finale con un turno di anticipo: migliaia esultano sulla spiaggia di Copacabana

In migliaia in festa a Rio de Janeiro dopo la vittoria del Brasile contro la Svizzera ai Mondiali di calcio in Qatar. Il match, deciso da un gol di Casemiro, ha consentito alla Nazionale verdeoro di accedere agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Una marea di tifosi brasiliani si è riversata sulla spiaggia di Copacabana per seguire la partita della Selecao. Oggi in Qatar è il giorno della sfida Usa-Iran.

