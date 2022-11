Dirigerà il match Costarica-Germania in programma il primo dicembre

Stephanie Frappart è stata designata per arbitrare Costarica-Germania, sfida valida per il girone E dei Mondiali in Qatar 2022, in programma giovedì 1° dicembre ad Al Khor. La 38enne francese diventerà così la prima donna a dirigere una partita del massimo torneo calcistico per nazionali.

