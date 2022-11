I gol su rigore di Sarr al 44', di Caicedo al 67' e di Koulibaly al 70'

Il Senegal si impone per 2-1 sull’Ecuador, in una gara valida per la terza giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo in Qatar 2022. I gol su rigore di Sarr al 44′, di Caicedo al 67′ e di Koulibaly al 70′. Con questo risultato il Senegal è promosso agli ottavi come seconda del girone.

