La formazione africana va in vantaggio con Dia al 41' e raddoppia con Diedhiou al 48'

Il Senegal supera il Qatar per 3-1 nella gara valida per la seconda giornata del Girone A dei Mondiali in Qatar 2022. La formazione africana va in vantaggio con Dia al 41′ e raddoppia con Diedhiou al 48′. I padroni di casa accorciano le distanze con Muntari al 78′. All’84’ il Senegal cala il tris con Dieng. Con questo risultato il Qatar, paese ospitante, è ad un passo dall’eliminazione avendo subito anche all’esordio una sconfitta contro l’Ecuador. Il Senegal sale a 3 punti dopo la sconfitta contro l’Olanda.

