Migliaia gli spettatori presenti nella fan zone di Doha

Nel suo match di esordio ai mondiali in Qatar la Spagna ha dominato contro la Costa Rica vincendo 7-0. Migliaia di tifosi, presenti nella fan zone di Doha, hanno esultato ai gol delle Furie Rosse e alla fine della partita. La Nazionale di Luis Enrique, che non è andata oltre gli ottavi di finale durante la Coppa del Mondo in Russia, sta cercando la propria rivincita quest’anno dopo aver raggiunto la finale di Nations League e le semifinali del Campionato Europeo lo scorso anno.

