Fan in delirio dopo l'inaspettata vittoria contro l'Argentina

I tifosi dell’Arabia Saudita sono scesi in piazza a Doha dopo l’inaspettata vittoria per 2-1 contro l’Argentina nella Coppa del Mondo in Qatar. I sauditi hanno rimontato nel secondo tempo con due gol di Saleh Khaled Al-Shehri e Salem Al-Dawsari che hanno risposto al vantaggio degli argentini firmato su rigore da Messi.

