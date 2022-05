Londra (Gran Bretagna), 25 mag. (LaPresse/AP) – Cifra record per l’acquisto del Chelsea di Roman Abramovich dopo il via libera del governo alla vendita del club di proprietà dell’oligarca russo: la squadra, una volta ottenuto il via libera dalla Premier League, passerà a un consorzio guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly per 2,5 miliardi di sterline, circa 2,9 miliardi di euro.

