La decisione di Inghilterra, Galles, Germania, Danimarca, Belgio, Olanda e Svizzera

Tutte e sette le nazionali europee – Inghilterra, Galles, Germania, Danimarca, Belgio, Olanda e Svizzera – che prendono parte al Mondiale in Qatar rinunciano alla decisione di indossare la fascia antidiscriminazione arcobaleno dopo che la Fifa ha minacciato interventi disciplinari (cartellini gialli).

“Come federazioni nazionali non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero essere soggetti a sanzioni sportive, comprese le ammonizioni”, hanno affermato oggi le sette federazioni di calcio in una dichiarazione congiunta.

La decisione, dopo le minacce della Fifa è arrivata a poche ore dall’ingresso in campo dell’inglese Harry Kane, dell’olandese Virgil van Dijk e del gallese Gareth Bale che, in qualità di capitani delle rispettive nazionali, avrebbero dovuto indossare le fasce One Love nelle partite di oggi. Anche i capitani di Belgio, Svizzera, Germania e Danimarca avrebbero dovuto indossare le fasce nei prossimi giorni. “La nostra priorità numero uno ai Mondiali è vincere le partite”, ha affermato la federazione calcistica olandese in una dichiarazione separata. “E non vogliamo che il capitano inizi la partita con un cartellino giallo”, sèi è aggiunto. La campagna One Love è stata avviata in Olanda e il suo simbolo è un logo multicolore a forma di cuore volto a promuovere l’inclusione e la diversità nel calcio e nella società

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata