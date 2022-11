Ha ringraziato le oltre 200 associazioni affiliate che hanno offerto ufficialmente il loro sostegno per un altro mandato

Nessun concorrente a sfidare il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che quindi è ufficialmente riconfermato. Infantino ha ringraziato le oltre 200 associazioni affiliate che hanno offerto ufficialmente il loro sostegno per un altro mandato come presidente della Fifa, dopo che è stato confermato che il Congresso elettivo della Fifa a Kigali, in Ruanda. Parlando pubblicamente per la prima volta da quando era scaduto il termine entro il quale eventuali candidati dovevano confermare la loro intenzione di candidarsi, il presidente della Fifa ha ringraziato coloro che da ogni angolo del mondo gli hanno offerto il loro sostegno per altri quattro anni come capo dell’organo di governo del calcio globale.”Vorrei semplicemente, perché la prima volta che parlo pubblicamente oggi, mettere a verbale i miei profondi ringraziamenti per le oltre 200 associazioni membri della Fifa, tutte e sei le confederazioni che mi hanno sostenuto”, ha detto il presidente della Fifa. “Mi sento onorato di poter servire la comunità calcistica globale per i prossimi quattro anni“. Il presidente Infantino ha parlato al Generation Amazing Youth Festival a Oxygen Park, tre giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Qatar.

