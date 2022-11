La richiesta del presidente della Fifa ai leader riuniti in Indonesia per il G20

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha invitato Russia e Ucraina a mettere in atto un cessate il fuoco di un mese durante i Mondiali in Qatar. Infantino ha detto ai leader al vertice del G20 in Indonesia che la Coppa del Mondo ha fornito una “piattaforma unica” per la pace e l’unità perché l’evento sarà visto da circa 5 miliardi di persone in televisione. “Quindi il mio appello a tutti voi è di mantenere un cessate il fuoco temporaneo per un mese per tutta la durata della Coppa del Mondo”, ha detto durante un pranzo con i leader del G20 sull’isola indonesiana di Bali. In alternativa, ha proposto alcuni corridoi umanitari “o qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace”.

