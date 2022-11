L'allenatore del Milan ha lasciato a San Siro in lacrime domenica sera. Le condoglianze della società rossonera sui social

Grave lutto per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha perso il cognato, come riferisce in un tweet la stessa società rossonera. Il tecnico domenica sera ha lasciato San Siro, dopo il match tra la sua squadra e la Fiorentina, in lacrime e non ha preso parte nemmeno alla consueta conferenza stampa post-partita. “Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”, così in un tweet il Milan ha fatto le condoglianze al tecnico.

We are saddened to learn of the passing of Stefano Pioli’s brother-in-law. Our condolences to the entire Pioli family at this time. Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca. pic.twitter.com/dOVavQAoPm — AC Milan (@acmilan) November 14, 2022

Le reazioni sui social

Sui social si moltiplicano le manifestazioni d’affetto dei tifosi nei confronti di Pioli, entrato da subito nel cuore dei supporter rossoneri, i quali gli hanno dedicato un coro, diventato famoso anche all’estero, “Pioli is on fire”.

Volume 🆙🔊 One last 𝐏𝐢𝐨𝐥𝐢’𝐬 𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐫𝐞 before the break 🔥🔥🔥 @acmilan #MilanFiorentina pic.twitter.com/yB6tEjDxoU — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 13, 2022

La partita

Battendo la Fiorentina per 2-1, nel posticipo della 15/a giornata di Serie A, il Milan si è portato momentaneamente da solo al secondo posto in classifica a -8 dal Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata