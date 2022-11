Migliaia di persone in strada per i nuovi campioni di Sudamerica, tra cui Gabigol e Arturo Vidal

(LaPresse) Festeggiamenti in strada a Rio de Janeiro per la vittoria della Copa Libertadores da parte del Flamengo. La squadra di Gabigol e Arturo Vidal ha battuto 1-0 l’Atletico Paranaense in finale lo scorso 29 ottobre, ma non ha potuto celebrare subito la vittoria a causa del ballottaggio delle elezioni presidenziali. Ora in migliaia hanno potuto accogliere i nuovi campioni di Sudamerica con il loro trofeo.

