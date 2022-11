Il sottosegretario alla Cultura: "Intendo far rispettare il vincolo previsto dal codice dei beni culturali"

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura con delega alla conservazione del patrimonio, si oppone all’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. “Ogni demolizione è un atto di distruzione, architettonica e della memoria. Per questo l’ipotesi di demolizione dello stadio Meazza è inaccettabile“, ha detto Sgarbi, annunciando di avere incaricato gli uffici “perché predispongano una dettagliata relazione”. E ha aggiunto: “Essendo una struttura architettonica di oltre 70 anni intendo far rispettare il vincolo previsto dal codice dei beni culturali. Il Meazza rappresenta una storia importante dello sport italiano oltre che uno dei simboli identificativi di Milano. Come molti ricorderanno, il quotidiano britannico Times nel 2009 lo definì il più affascinante stadio del mondo”.

