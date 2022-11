Il fuoriclasse georgiano non parteciperà allo scontro di sabato tra prima e seconda in classifica

Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte al big match della 13esima giornata di Serie A tra Napoli e Atalanta. Il fuoriclasse georgiano dei partenopei non partirà per Bergamo a causa di un “episodio di lombalgia acuta“, fa sapere il Napoli al termine dell’ultima seduta di allenamento. Una tegola non da poco per la squadra di Spalletti, in vista dello scontro di sabato tra prima e seconda in classifica.

