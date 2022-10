La squadra di Mourinho vince in rimonta grazie alle reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy. Apre il match Dawidowicz, poi espulso

La Roma vine in rimonta al Bentegodi battendo 3-1 il Verona nel posticipo della 12/ma giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 27′ con Dawidowicz che al 36′ viene espulso per una entrata giudicata fallosa su Zaniolo. Proprio il centrocampista della Roma al 45′ firma la rete del pareggio per i giallorossi che nella ripresa sfruttano la superiorità numerica e nel finale vanno a segno all’88’ con Volpato (entrato al posto di Zaniolo uscito per infortunio) e da El Shaarawy che cala il tris giallorosso al 92′ Con questo successo la Roma di Mourinho balza al quarto posto in classifica a 25 punti, scavalcando la Lazio e l’Inter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata