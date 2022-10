Il centrocampista francese dà forfait dopo la lesione di primo grado alla coscia destra

Le speranze che Paul Pogba possa recuperare in tempo per partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar sono finite. Il suo agente ha confermato che salterà il torneo in Qatar a causa del suo ultimo infortunio. Il centrocampista francese dovrebbe restare fuori per altre tre settimane per un problema alla coscia, secondo L’Équipe. L’agente di Pogba, Rafaela Pimenta, ha affermato che il problema lo terrà fuori dal torneo al qale la Francia si presenterà anche senza N’Golo Kante, out per infortunio.

“Dopo le visite mediche di ieri (domenica) e di oggi (lunedì), è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l’operazione. Per questo motivo Paul non potrà prendere parte ai Mondiali in Qatar “, ha dichiarato Rafaela Pimenta in una nota. “Paul vorrebbe riprendere il prima possibile, ma deve essere paziente, lavorare sodo in questi tempi difficili e dare il meglio di sé per tornare in campo per i tifosi e la sua squadra il prima possibile”, ha aggiunto Pimenta.

Juventus, Pogba prosegue riabilitazione ginocchio

Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo. Lo rende noto la Juventus nel suo report medico.

