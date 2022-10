Dopo le vittorie di Napoli e Inter i bergamaschi superano i toscani in trasferta nella 12esima di Serie A

Un gol per tempo basta all’Atalanta per superare l’Empoli 2-0 nell’anticipo della 12/a giornata di Serie A e per proiettarsi momentaneamente al secondo posto in classifica da sola con 27 punti a -5 dal Napoli capolista. La Dea riscatta il ko interno contro la Lazio grazie alle reti di Hateboer e dell’ormai solito Lookman. Quinto gol stagionale per l’attaccante nigeriano arrivato dal Leicester, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Seconda sconfitta di fila, invece, per l’Empoli che a fronte dall’impegno profuso in campo non è quasi mai riuscito a impensierire la difesa nerazzurra. Solo un grande Vicario, infatti, ha evitato un passivo ancora maggiore parando anche un rigore a Koopmeiners.

Negli anticipi del sabato della 12esima giornata di serie A il Napoli ha rifilato 4 gol al Sassuola al Maradona, mentre l’Inter ha battuto la Sampdoria dell’ex Stankovic 3-0. La squadra di Simone Inzaghi non si ferma più e ricaccia indietro la Juve nella corsa alla zona Champions League. Grazie alla quarta vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette partite (coppe comprese), i nerazzurri agganciano momentaneamente al terzo posto Lazio, lasciando inalterato il divario distacco di -8 dal Napoli capolista.

