Il post su Twitter della compagnia aerea low cost dopo la sconfitta dei bianconeri col Benfica: "Niente posto in Champions ma sempre a bordo"

Ryanair posta sul proprio profilo Twitter un fotomontaggio di Massimiliano Allegri, seduto a bordo di un aereo della compagnia low cost irlandese, e scrive ironicamente: “Non c’è posto alla Champions League ma c’è sempre posto a bordo”. Un tweet ha già totalizzato quasi 4 mila like dopo che ieri la Juventus è stata eliminata dalla Champions League perdendo in trasferta contro il Benfica per 4-3.

Non c’è posto alla Champions League ma c’è sempre posto a bordo pic.twitter.com/fSAeOHJGX5 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 26, 2022

