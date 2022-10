Gol partita di Pellegri al 24esimo del secondo tempo

Il Torino vince 2-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Nel primo tempo Ola Aina sblocca il risultato al 14′ finalizzando una bella azione corale, poi Deulofeu pareggia i conti al 26′ su errore in uscita della difesa ospite. Nella ripresa Pellegri realizza il gol vittoria al 24′ con una bella conclusione propiziata dall’ottimo assist di Radonjc. I granata ritrovano una vittoria che mancava dal 5 settembre, cogliendo il terzo successo esterno stagionale – tutti per 2-1. Per l’Udinese arriva invece la seconda sconfitta in cinque giorni, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Monza. Con questo successo la squadra di Juric sale a 14 punti in classifica, mentre i friulani rimangono fermi a quota 21.

