Il club inglese non ha gradito il gesto del portoghese che ha lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi prima della fine del match contro il Tottenham

Pugno duro del Manchester United nei confronti di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi prima del fischio finale della partita di Premier League vinta ieri sera dai Red Devils contro il Tottenham (2-0). Il club inglese in una nota ha fatto sapere che l’attaccante portoghese “non farà parte della rosa per la partita di campionato di sabato contro il Chelsea”. Il resto della squadra “è completamente concentrato sulla preparazione della partita”, conclude lo United.

