L'ex centrocampista del Milan al Gran Galà del Calcio

(LaPresse) “Giovani in ascesa? Uno su tutti Raspadori, in lui c’è la determinazione di un ragazzo spavaldo”. Così Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, al Gran Galà del Calcio.

