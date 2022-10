L'allenatore dei partenopei: "Manteniamo i piedi per terra, il nostro obiettivo è vincere le partite"

“Se si pensa che non si possa giocar meglio probabilmente siamo travolti dall’euforia di aver toccato il massimo. Abbiamo toccato grandi risultati fino a oggi ma poi se guardiamo bene in campionato sono tutti lì a pochi punti. Quindi dobbiamo tenere i piedi per terra e pensare che si può sempre migliorare e ripagare ancora meglio la passione dei nostri tifosi“. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro il Bologna.

“Dove possiamo arrivare? Magari colui che conosce il proprio obiettivo si sente più forte e sereno. Il nostro obiettivo è quello di vincere le partite e finora ne abbiamo vinte abbastanza, e questo ci aiuta anche a essere pronti alla successiva in maniera corretta. Questo passare di volta in volta a quella successiva ci farà capire dove possiamo arrivare. Per ora è difficile dirlo”, ha aggiunto.

“La qualità più importante del Napoli è questa voglia di contagiarsi dalla forza dei compagni, ad esempio accorrendo per venire ad aiutare la linea difensiva quando magari perdiamo palla. Ho visto cose bellissime nell’ultima partita, e quella roba è quella che dà veramente forza al gruppo e alla squadra. Tutti vogliono mettere qualcosa in più per contagiare un altro”.

“Noi il calcolo lo facciamo su noi stessi, non ci chiediamo quanto siano forti gli avversari ma quanto siamo forti noi. Sennò si può cambiare atteggiamento, mentre noi cerchiamo di avere una mentalità e un coraggio da esibire a prescindere dalla partita”. Sugli avversari ha aggiunto: “Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto, la bravura è renderlo prevedibile“.

