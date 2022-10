Dopo il ko col Maccabi in Champions League i tifosi bianconeri sono in rivolta

Come dopo il ko contro il Milan, anche dopo il crollo di Haifa social spenti in casa Juventus. I giocatori bianconeri andranno in ritiro con l’allenatore Max Allegri alla Continassa almeno fino al derby di sabato, per provare a fare quadrato in uno dei momenti più bassi della storia del club. Le parole del presidente Andrea Agnelli nel dopo partita, che ha parlato di “vergogna” con accuse precise a tutto il gruppo e non solo all’allenatore, devono far scattare una reazione da parte dei giocatori. Intanto i tifosi bianconeri sono letteralmente infuriati e sui social continua a spopolare l’hashtag #allegriout, diventato in pochi minuti trend topic. Durissimi i commenti nei confronti dell’allenatore, ritenuto primo responsabile di uno dei peggiori inizi di stagione nella storia della Juventus.

Allegri: “Agnelli ha ragione, dobbiamo vergognarci”

“Vergognarci? Ha ragione, soprattutto per il primo tempo, dove non abbiamo fatto nulla e ci hanno messo in difficoltà dall’inizio”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 2-0 ad Haifa contro il Maccabi in Champions, commentando le parole del presidente del club, Andrea Agnelli, che ha parlato di “vergogna”.

