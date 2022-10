La strada per la qualificazione sempre più difficile, se non impossibile

La Juventus esce sconfitta 2-0 dalla trasferta di Haifa contro il Maccabi, in un match valido per la quarta giornata di Champions League. La doppietta di Atzili condanna i bianconeri alla terza sconfitta in quattro gare nel girone H, e la strada per la qualificazione ora si fa davvero difficile.

Allegri a rischio dopo l’ennesima sconfitta.

