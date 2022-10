L'allenatore dei rossoneri alla vigilia della partita di Champions League contro il Chelsea

La Champions League apre i gironi di ritorno con una super sfida tra Milan e Chealsea, in campo martedì 11 ottobre alle 21:00. A San Siro i rossoneri dovranno riscattarsi dopo la deludente prestazione a Stamford Bridge in cui i Blues hanno dominato mettendo a segno tre gol. “È fantastico giocare davanti ai nostri tifosi. Ci danno un grande sostegno. Sono un’arma in più per noi. Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità“, ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa. “Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno. Il Chelsea, al di là delle sue qualità, ha approfittato tanto dei nostri errori. Il Milan deve cercare di giocare ai propri livelli, a livello tecnico, tattico, di energia e attenzione per competere. Non dobbiamo esser preoccupati. Domani è un’altra partita. Dobbiamo cercare di riuscire a giocare ai nostri livelli”, ha aggiunto. “È una partita che vale tanto per il valore dei nostri avversari e per la nostra crescita e percorso”, ha sottolineato l’allenatore del Milan.

