Bergamaschi in gol con Lookman e Muriel su rigore, rimonta friulana con Deulofeu e Perez

Udinese e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nella gara disputata alla ‘Dacia Arena’ e valida per la nona giornata di Serie A. Bergamaschi in vantaggio con Lookman al 36′, raddoppio degli ospiti con Muriel su rigore al 56′. Ma l’Udinese reagisce e prima accorcia le distanze con Deulofeu al 67′ e poi trova il pareggio con Perez al 78′.

Infinita Udinese. Neanche una Dea solida per oltre un’ora riesce a spegnere il ‘fuoco sacro’ di una squadra che continua a stupire. Sotto di due reti, la squadra di Sottil con coraggio e temperamento, qualità e volontà, trova il carattere e la forza di recuperare il doppio svantaggio e conquistare un punto che al di là della classifica da sogno aumenta le ambizioni e l’autostima della formazione friulana che non è una ‘imbucata’ alla festa delle grandi. La squadra di Gasperini che prima della sfida alla ‘Dacia Arena’ aveva subito appena tre reti, ne subisce due in un colpo solo, piegata dalla velocità dei bianconeri, che nel finale hanno messo sotto gli orobici rischiando anche di vincere il match chiuso 2-2. I friulani continuano così a sognare ad occhi aperti mentre la Dea, pur mantenendo l’imbattibilità in campionato, deve rammaricarsi per non essere riuscito a gestire il doppio vantaggio non reggendo all’assalto dei friulani.

