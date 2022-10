L'ex Bayern Monaco resterà a Salerno con il ruolo di ambasciatore della squadra

Alle prese con problemi alle ginocchia, l’attaccante francese della Salernitana Franck Ribery, assente dai campi di calcio da metà agosto, si ritirerà a fine stagione. È quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe. L’annuncio ufficiale è imminente. Il capitano della Salernitana, che ha indossato la fascia per la prima partita ufficiale di questa stagione, in Coppa Italia contro il Parma, resterà fino al termine della stagione in Costiera Amalfitana come ambasciatore della Salernitana, con la quale si appresta a firmare un amichevole rescissione del contratto da giocatore.

