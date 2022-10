Sono stati in tre ad avere tentato il colpo ai danni del giocatore della Juventus

E’ stato sventato dalla polizia un furto nella villa del calciatore bianconero Angel Di Maria a Torino. Sono stati in tre ad avere tentato il colpo ai danni del giocatore della Juventus. La casa dello sportivo si trova nella zona precollinare di via Picco. In base alle prime informazioni uno dei 3 è stato individuato dalle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata