L'allenatore serbo arriva a Genova dopo l'esonero di Marco Giampaolo

Dejan Stankovic è ufficialmente il nuovo tecnico della Sampdoria. L’allenatore serbo arriva a Genova dopo l’esonero di Marco Giampaolo e un avvio di stagione molto complicato per i blucerchiati che sono ultimi in classifica con due punti in otto partite. “Promesse non posso farne, ma ce la metteremo tutta. Con orgoglio, sudore e impegno” ha detto il neo allenatore in un messaggio pubblicato sull’account Instagram del club blucerchiato. “State con noi che insieme possiamo fare grandi cose. Un abbraccio forte a tutti”, ha aggiunto l’ex giocatore di Lazio e Inter.

