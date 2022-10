Video social da Arcore, L'attaccante del Milan: "Devo insegnarli come si gioca a pallone"

“Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato ‘ma cosa fa Ibra da te?’. E io gli ho detto ‘voglio insegnare a Ibra come si fa a gestire un’azienda”. Così Silvio Berlusconi, in uno scherzoso video postato sui social, che lo vede insieme all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. “E tu Ibra?”, domanda il patron del Monza. “Io devo insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a pallone”, la risposta dello svedese. “Evviva”, commenta Berlusconi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

