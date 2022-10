La squadra di Allegri riesce a domare gli israeliani: tre assist per Di Maria

Prima vittoria stagionale in Champions League per la Juventus: nella terza partita del girone H i bianconeri, allo Stadium, hanno sconfitto 3-1 il Maccabi Haifa. A segno Rabiot, con una doppietta, e Vlahovic. Sugli scudi, tra gli juventini, Angel Di Maria: per il Fideo tre assist. Gol del momentaneo 2-1 firmato, per gli israeliani, da David.

Rabiot sblocca il risultato al 35′ del primo tempo, Vlahovic raddoppia al 5′ della ripresa. Gli israeliani non si arrendono e tornano sotto di una sola rete a un quarto d’ora dalla fine , ma un colpo di testa di Rabiot al 38′ chiude definitivamente la partita. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 3 punti, mentre il Maccabi rimane fermo a zero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata