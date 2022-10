L'annuncio ufficiale è atteso domani

L’Ucraina è pronta a unirsi alla candidatura congiunta di Spagna e Portogallo per ospitare i Mondiali di calcio del 2030. Lo riporta il ‘Times’, sottolineando che l’Ucraina ospiterebbe uno dei gironi della Coppa del Mondo. L’annuncio ufficiale è atteso domani da parte dei presidenti della federcalcio di Spagna e Portogallo in una conferenza stampa convocata nella sede dell’Uefa.

Il presidente della federazione calcistica ucraina Andriy Pavelko ha confermato all’agenzia AP che andrà in Svizzera per l’annuncio, ma ha rifiutato di confermare i dettagli del progetto. L’Ucraina ha co-ospitato con la Polonia il Campionato Europeo 2012 in quattro città, tra cui Donetsk e Kharkiv. Quelle città sono state occupate o bombardate da quando la Russia ha invaso il paese all’inizio di quest’anno.

