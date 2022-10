Per i ragazzi di Spalletti in gol Raspadori (autore di una doppietta), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone

Ancora una vittoria, ancora una goleada, ancora una serata da incorniciare. Il Napoli continua a incantare in Europa e travolge anche l’Ajax con un 6-1 in rimonta che avvicina sensibilmente la squadra di Spalletti agli ottavi di finale di Champions League. Dopo il tris ai Rangers e i quattro gol al Liverpool i campani seppelliscono di reti pure i lancieri, che crollano dopo il vantaggio lampo illusorio in una partita senza storia. Di Lorenzo e compagni infilano il settimo successo di fila tra campionato e coppa, confermando il momento magico e restando a punteggio pieno nel girone. L’attacco funziona a meraviglia, con Kvaratskhelia, Simeone e Raspadori di nuovo a segno e sempre più in fiducia; a questo si aggiunge un centrocampo super formato da Lobotka, Anguissa e Zielinski, muscoli e talento al servizio della squadra, che supporta la fase offensiva e protegge a dovere la difesa. Aurelio De Laurentiis può gongolare: in questo momento la sua squadra è una macchina perfetta.

Nel monologo azzurro c’è uno squarcio biancorosso. Proprio all’inizio, quando l’Ajax sorprende il Napoli sbloccando il risultato dopo pochi minuti con una zampata di Kudus, che intercetta il tiro di Taylor e porta avanti gli olandesi. L’undici di Spalletti, che ha puntato ancora una volta su Raspadori supportato da Zielinski, Lozano e Kvaratskhelia, non si scompone e inizia a macinare gioco e occasioni. Anche perché i padroni di casa dietro concedono e non poco, con una linea difensiva alta che tuttavia non riesce a mettere sotto scacco gli attaccanti avversari. Al 18′ con una splendida azione corale la gara è di nuovo in equilibrio: bella combinazione tra Kvara e Olivera, cross al bacio sul palo più lontano per Raspadori che in tuffo è letale. Il Napoli non si accontenta, fa incetta di occasioni e poco dopo la mezz’ora ribalta la partita: Kvaratskhelia è solo sulla destra dopo un corner corto, Di Lorenzo prende l’ascensore e manda il Napoli in paradiso.

L’Ajax non riesce ad arginare l’offensiva degli azzurri e capitola ancora prima dell’intervallo. Anguissa recupera palla in mezzo al campo, la difesa dei lancieri è un colabrodo in cui Zielinski è libero di fare ciò che vuole. Il 3-1 mette le ali agli ospiti che nella ripresa continuano a premere e chiudono definitivamente i conti. Dopo un errore di Pasveer in disimpegno Anguissa ne approfitta e consegna a Raspadori la palla del poker. La partita ormai è in ghiaccio, ma sulla giostra del gol salgono ancora Kvara, dopo una combinazione con l’ex punta del Sassuolo, e Simeone, che completa la festa su invito di Ndombele. Per un Napoli stupendo e con tanti protagonisti.

