Così l'allenatore dell'Inter durante la conferenza stampa prima della partita con il Barcellona

“Noi allenatori dipendiamo sempre dai risultati, che in questo momento non stanno arrivando. E’ normale che l’allenatore sia in discussione, il calcio funziona così. Ci sono abituato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona.

Una partita che secondo Inzaghi “è una grande opportunità, sappiamo che incontriamo una squadra fortissima, una delle migliori d’Europa. Hanno qualità altissime in tutti i giocatori, noi dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione“, ha aggiunto. “Conosciamo l’importanza della partita di domani, in Champions League la classifica è aperta – ha aggiunto -. Siamo capitati in un girone proibitivo ma siamo l’Inter e cercheremo di giocarcela con tutte le nostre forze e armi“.

“E’ un momento non semplice, bisogna aspettarsi di più da tutti. Dal sottoscritto chiaramente e da tutti quanti”, ha poi concluso il coach. “Veniamo da un momento difficile a livello di risultati, a mio parere abbiamo fatto una buona gara – ha aggiunto tornando sulla sconfitta di sabato con la Roma -. Purtroppo sui due gol ci abbiamo messo del nostro in una partita in cui avremmo meritato altro, ma questo è un momento in cui dobbiamo fare di più”.

