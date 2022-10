Il designatore arbitrale commenta l'esordio della prima donna arbitro in Serie A: "Più ne parliamo, più non le facciamo del bene"

Maria Sole Ferrieri Caputi, è stata la protagonista della partita tra Sassuolo e Salernitana (terminata 5-0). Il primo arbitro donna della Serie A ha tolto la scena alla grande prestazione dei neroverdi al Mapei Stadium anche se Giancluca Rocchi, designatore arbitrale della massima serie, ha espresso alcune preoccupazioni. “Temo che anche Ferrieri Caputi, dopo le prime due o tre partite, verrà contestata e accerchiata come gli altri”, ha detto a Radio Anch’io Sport, su RadioRai. “Maggiore rispetto ed educazione in campo quando fischia una donna? Se la soluzione fosse questa, domenica manderei in campo 10 donne ad arbitrare, così avremmo calciatori più tranquilli e allenatori che non protestano“.

Rocchi: “Più ne parliamo, più non le facciamo del bene”

Rocchi sottolinea quanto sia fondamentale non mettere pressione addosso al nuovo arbitro. Un carico eccessivo di stress, infatti, “non serve”, ha spiegato il designatore e ha aggiunto: “ha fatto bene, come spero facciano bene altri ragazzi che proveremo in Serie A, perché hanno qualità e lo hanno dimostrato sul campo, in Serie B, di meritare la massima serie. Più ne parliamo, più non le facciamo del bene”.

La partenza per la Libia

L’altra notizia è che dovremo aspettare un mese prima di rivedere Ferrieri Caputi negli stadi italiani. La 32enne livornese partirà per arbitrare un torneo under 17 in Libia. La sua seconda partecipazione a una competizione internazionale dopo l’esordio avvenuto nel 2019 alle qualificazioni per gli Europei di calcio femminile 2022 in cui abritrò Scozia-Cipro e Macedonia del Nord-Serbia.

