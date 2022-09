La partita, valida per la Nations League, si giocherà questa sera a San Siro

Roberto Mancini perde il proprio centravanti titolare per la sfida di questa sera di Nations League tra Italia e Inghilterra in programma alle 20.45 a San Siro. Ciro Immobile infatti non è presente nell’elenco dei convocati e sarà costretto a saltare la partita per un problema muscolare la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. Questa la lista completa dei convocati: Donnarumma, Meret, Vicario; Di Lorenzo, Dimarco, Toloi, Luiz Felipe, Emerson Palmieri, Acerbi, Bonucci, Bastoni; Pobega, Frattesi, Jorginho, Cristante, Grifo, Barella, Esposito; Scamacca, Raspadori, Gnonto, Zerbin, Gabbiadini.

