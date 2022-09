I toscani passano al Dall'Ara 1-0 con gol di Bandinelli e scavalcano proprio i rossoblù salendo all'11° posto a quosta 7 punti

Esordio amaro per Thiago Motta sulla panchina del Bologna, sconfitto per 1-0 in casa dall’Empoli nell’anticipo della 7/a giornata di Serie A. Al Dall’Ara, i toscani di Paolo Zanetti ottengono la prima vittoria stagionale grazie ad un gol di Bandinelli al 75′ in mischia dopo una respinta corta di Skorupski. Bologna sfortunato con il palo colpito da Arnautovic e una traversa di Zirkzee nel finale. Con i tre punti conquistati oggi, l’Empoli scavalca proprio il Bologna in classifica e si porta all’11° posto con 7 punti alla pari della Salernitana. Bologna fermo a quota 6 punti dopo il terzo ko stagionale.

Motta: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca”

“Abbiamo iniziato un po’ nervosi, normale per quello che è successo. Abbiamo provato a fare quello che avevamo preparato, ma dobbiamo migliorare. Aldilà del risultato che lascia l’amaro in bocca vedo del grande potenziale in questa squadra”. Così Thiago Motta commenta a Dazn la sconfitta all’esordio sulla panchina del Bologna contro l’Empoli. “Sono convinto che allenamento dopo allenamento miglioreremo per dare tante soddisfazioni ai tifosi, possiamo fare delle cose belle”, ha aggiunto. “Abbiamo giocato meglio dell’Empoli per gran parte della gara, ma ripeto starà a noi migliorare. La mia priorità oggi è lavorare per questi ragazzi, per questo mi sono preso questa responsabilità”, ha concluso Motta.

