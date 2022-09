Nelle immagini si vede l'attaccante argentino che parla con Milik mimando il gesto del cambio

La crisi in cui è piombata la Juventus dopo il ko interno contro il Benfica è fotografato da un video di Prime diventato subito virale, in cui si vede chiaramente Angel Di Maria contestare uno dei cambi di Max Allegri. In particolare, nel video si vede il Fideo parlare con Arek Milik dopo la gara e chiedere al bomber polacco il perchè della sua sostituzione al 70′ con i bianconeri sotto già 2-1. “Por qué?”, l’espressione di Di Maria guardando il labiale per poi fare il tipico gesto del cambio. Insomma, una situazione che sta diventando esplosiva in casa bianconera con la stagione in Europa già di fatto compromessa. Non a caso dopo la partita c’è stata la furente contestazione dell’Allianz Stadium e sui social impazza l’hashtag #allegriout. Proprio il tecnico è ritenuto dai tifosi sul web il principale responsabile di un inizio di stagione deludente, sia in campionato che in coppe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata