In Conference League Fiorentina sconfitta dai turchi del Basaksehir

Serata più amara che dolce per le italiane nel giovedì di coppe europee. La Roma unica a vincere, batte 3-0 i finlandesi dell’HJK Helsinki in Europa League. Tracollo per la Lazio in Danimarca, il Midtylland vince 5-1. Brutta figura anche per la Fiorentina in Conference League, travolta per 3-0 dai turchi dell’Istanbul Basaksehir.

Roma-HJK Helsinki 3-0

Entra Dybala e la Roma cambia marcia. La squadra di Mourinho non riesce a sfondare per un tempo il muro dell’HJK Helsinki – reso più fragile dall’espulsione di Tenho dopo un quarto d’ora di partita – ma nella ripresa con l’ingresso in campo della Joya cambia volto e risolve con facilità il confronto con i finlandesi, ottenendo il primo successo in Europa League, fondamentale dopo il passo falso dell’esordio con il Ludogorets. L’attaccante argentino dopo appena due minuti spiana la strada per la goleada, poco dopo Pellegrini riscatta l’errore sul rigore contro l’Empoli e raddoppia su assist di Zaniolo, al rientro e sempre nel vivo del gioco. Nel finale Belotti, al primo centro con la sua nuova squadra, completa la festa calando il tris ancora su suggerimento dello scatenato Zaniolo. Con questa vittoria, netta e mai in discussione nonostante un primo tempo sottotono, i giallorossi aggiustano la situazione di classifica nel girone e agganciano il Ludogorets. Il Betis, prossimo avversario dei capitolini nonché formazione più forte del gruppo, resta a punteggio pieno. Ma nel frattempo la Roma si è rimessa in carreggiata in vista del doppio appuntamento con gli spagnoli di Siviglia.

Midtjlland-Lazio 5-1

Una autentica figuraccia. Che rovina il buon inizio di stagione e complica il cammino europeo in coppa. La continuità resta il principale difetto di questa Lazio, che crolla in Danimarca contro il Midtjylland 5-1. Una sconfitta senza appello che fa riaffiorare i soliti problemi dei ragazzi di Sarri, sempre discontinui e con una fase difensiva totalmente da registrare. Il tracollo di Herning rimette inoltre in discussione i rapporti di forza del girone, con tutte le squadre ora appaiate a quota tre, visto che nell’altra partita del Gruppo F il Feyenoord, battuto all’esordio dalla Lazio, ha dominato sullo Sturm Graz (6-0). La qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League è nuovamente tutta da conquistare.

Basaksehir-Fiorentina 3-0

Si complica il cammino in Europa Conference League della Fiorentina. I viola hanno perso infatti 3-0 sul campo del Basaksehir nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: Gurler ha sbloccato il risultato al 12′ e ha poi raddoppiato al 26′ dopo aver soffiato il pallone a Gollini. La squadra di Italiano, rimasta in dieci a un quarto d’ora dalla fine per l’espulsione per doppia ammonizione di Ikone al 31′, ha incassato nel finale il tris di Traore, su azione di contropiede. La formazione turca resta così a punteggio pieno e sale a quota 6, mentre i toscani rimangono fermi a 1, con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta destinata a passare dall’esito del doppio confronto con l’Hearts.

