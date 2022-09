L'allenatore ha ottenuto un solo punto in sei giornate

Il Monza cambia la guida tecnica. Il club brianzolo ha annunciato l’esonero di Giovanni Stroppa. L’allenatore ha ottenuto, in sei giornate di campionato, appena un punto, quello nel match contro il Lecce nell’ultimo turno. Il Monza “ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A” e gli augura “i migliori successi professionali per il futuro”, si legge nella nota.

La panchina è stata quindi affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile. Lo comunica in una nota il club brianzolo.

