La partita era prevista per giovedì 15 settembre all'Emirates Stadium

La partita di Europa League tra l’Arsenal e il Psv, in calendario giovedì prossimo alle 21 all’Emirates Stadium di Londra, è stata posticipata in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre all’età di 96 anni. Lo conferma il club inglese in una nota. “Stiamo collaborando con le autorità per riprogrammare la partita e tutti i biglietti (compresi quelli acquistati tramite Ticket Exchange o ricevuti tramite Ticket Transfer) e i pacchetti di ospitalità acquistati per questa partita saranno validi per la data riprogrammata”, fa sapere il club.

