Mezzo passo falso per i ragazzi allenati da Gasperini

Un’illusione durata cinque minuti. Poi la Cremonese sveglia l’Atalanta e costringe i ragazzi di Gasperini a un mezzo passo falso che vale comunque il primato della classifica, seppur condiviso con Milan e Napoli. La zuccata di Demiral sulla punizione di Koopmeiners a un quarto d’ora dalla fine di una partita complicata e scorbutica per gli orobici (per merito dell’organizzione e del dinamismo dei ragazzi di Alvini) proietta Toloi e compagni in vetta in solitaria, ma cinque minuti più tardi un intervento errato di Musso sul tiro da fuori di Ascacibar si trasforma in un regalo perfetto per Valeri, che segna una rete pesantissima che permette ai grigiorossi di centrare il secondo pareggio consecutivo e di muovere ancora la classifica.

