Al Maradona i partenopei soffrono ma si impongono 1-0 contro lo Spezia con un gol nel finale dell'ex attaccante del Sassuolo

Il Napoli soffre, sbuffa ma alla fine porta casa i 3 punti contro lo Spezia nel primo match del sesto turno di serie A. I partenopei si sono imposti per 1-0 al Maradona grazie a un gol all’89’, il primo in azzurro, di Giacomo Raspadori. Con questo successo i partenopei si portano momentaneamente da soli in vetta alla classifica con 14 punti, in attesa del Milan di scena stasera a Genova con la Sampdoria, che con un successo può agganciare la squadra di Spalletti, e soprattutto dell’Atalanta che domenica battendo la Cremonese scavalcherebbe di nuovo il Napoli in testa.

