I giallorossi battuti 2-1 dal Ludogorets in Bulgaria. Sarri travolge 4-2 il Feyenoord all'Olimpico. 1-1 della Fiorentina in Conference

Doppio volto per le romane nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. La Roma è stata sconfitta per 2-1 in Bulgaria dal Ludogorets. Rete di Cauly , pareggio giallorosso di Shomurodov a e gol vittoria per i padroni di casa di Nonato’. All’Olimpico invece la Lazio dà spettacolo con il Feyenoord, battuto 4-2 . Sblocca il match Luis Alberto, raddoppia Felipe Anderson . In gol anche Vecino, che nella ripresa firma la sua doppietta personale. Per gli olandesi gol di Gimenez su rigore e Idrissi. In Conference League la Fiorentina al Franchi non va oltre l’1-1 con il Riga. Viola in vantaggio con Barak ma raggiunti dai lettoni con Ilic.

