Vittoria casalinga per l’Atalanta che batte 3-1 il Torino e raggiunge la Roma in vetta alla classifica a 10 punti. Mattatore della serata è Koopmeiners autore di una tripletta. Per i granata la rete è di Vlasic. Il Bologna pareggia 1-1 al Dall’Ara contro la Salernitana. La squadra di Mihajlovic in vantaggio grazie al rigore di Arnautovic, Dia sigla il pareggio all’88’.

