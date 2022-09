L'Inter regala Acerbi a Inzaghi, la Juve saluta Arthur e Zakaria che si accasano rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Doppio colpo per il Milan

Una corsa contro il tempo, con trattative andate avanti fino all’ultimo minuto disponibile, ha segnato, come era prevedibile, la giornata finale con cui si è chiusa ufficialmente la finestra estiva di calciomercato. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato accontentato e il tanto agognato rinforzo in difesa è arrivato con il trasferimento di Francesco Acerbi, in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto. Per il tecnico piacentino il difensore centrale della Nazionale era una priorità e averlo allenato per diversi anni alla Lazio gli consente di poter subito utilizzare il giocatore ed inserirlo nell’organico e schema tattico dei viceampioni d’Italia. La trattativa che durava da diverse settimane ha subito una svolta nelle prime ore della giornata e dopo le visite mediche di rito il calciatore si sè spostato nella sede nerazzurra etr firmare il contratto.

Se l’affare che ha portato al trasferimento del difensore azzurro era nell’aria nonostante le lunghe fasi di stallo, ha subito una accelerata improvvisa nella Juve la trattativa che ha portato alla cessione di Arthur, finito al Liverpool, alla corte di Jurgen Klopp. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino nella stagione 2020/21 dal Barcellona in uno scambio con Miralem Pjanic, non era stato convocato dal tecnico Allegri neppure per la Tournée americana ed era chiaro che il suo futuro sarebbe stato lontano dalla Juventus. Lascia la Juventus anche Zakaria, destinazione Chelsea, in prestito con diritto di riscatto.

Tanti i colpi nell’ultima giornata: Pjaca riparte da Empoli, l’ex Udinese Pussetto giocherà nella Sampdoria (arriva anche Amione in blucerchiato) mentre tornano in Italia Meité (che vestirà la maglia della Cremonese) e Ampadu che ripartirà dallo Spezia.

Il Monza accoglie il difensore Armando Izzo dal Torino (prestito secco), regalando così un nuovo difensore a Stroppa mentre sempre nel settore arretrato nell’Empoli è arrivato un ulteriore rinforzo con l’ingaggio del polacco Sebastian Walukiewicz, in prestito dal Cagliari. Gran colpo della Salernitana che ha raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek (il calciatore indosserà la maglia numero 99).

L’Hellas Verona regala Simone Verdi a Cioffi, la Lazio cede in prestito all’Empoli il centrocampista Akpa Akpro ma si è mosso tra le big anche il Milan che nelle ultime ore ha preso dal Wolfsburg il centrocampista belga Aster Vranckx in prestito oneroso (costerà ai rossoneri 2 milioni di euro, con diritto di riscatto concordato a 12 milioni) e il terzino statunitense Sergino Dest dal Barcellona. Secondo As il Chelsea avrebbe recapitato un’offerta da 100 milioni di euro al Milan per Leao ma c’è stato una risposta secca e negativa da parte dei rossoneri che non hanno ceduto l’esterno portoghese. E anche l’Inter non ha ascoltato le sirene straniere per la cessione di Skriniar. Non è servito l’ultimo tentativo dei parigini che, secondo la stampa francese, aveva alzato l’offerta a 70 milioni di euro. Bakayoko resta al Milan (saltato il tentativo in extremis di risoluzione del contratto=, dal Parma arriva al Torino l’attaccante Yann Karamoh mentre in casa Roma Kluivert vola a Valencia. Non arriverà al Napoli il portiere Navas che resta al Psg.

